Pascale Van Damme, de nieuwe voorzitster van de voetbalbond, legt uit waar ze voor staat: “Ik geloof niet in verdeel en heers als politiek”

Wie niet waagt, niet wint. En dus stemde Pascale Van Damme, die sinds een jaar als onafhankelijke zetelde in de raad van bestuur van de KBVB, ermee in om voorzitster te worden van de Belgische voetbalbond, als eerste vrouw ooit. Vandaag legde ze uit waar ze voor staat. “Ik ga geen operationele taken opnemen, die zijn voor de CEO en de directie.”

Op het bondsgebouw in Tubeke maakte Pascale Van Damme haar eerste optreden als nieuwe bondsvoorzitter, een rol die ze opnam nadat tien dagen terug Paul Van den Bulcke opstapte na een conflict met het directiecomité, niet lang nadat ook al CEO Peter Bossaert z’n ontslag kreeg. Het was een weinig appetijtelijk toneel, waar Van Damme vandaag niet te veel woorden aan wenste vuil te maken. “Die bladzijde is omgeslagen. Ik kijk naar de toekomst en die is fantastisch. Voor mij is het glas altijd halfvol, niet halfleeg. Een audit zal uitwijzen wat er goed was, wat er beter kan en wat me moeten stopzetten.”

De topmanager bij de IT-gigant Dell beklemtoonde dat zij staat voor harmonie. “Ik geloof niet in verdeel en heers als politiek, maar wel in de kracht van het team, om samen tot een oplossing te komen.” Terwijl Van den Bulck meer wilde dan alleen maar een ceremoniële rol als voorzitter op te nemen, wat de directie hem niet in dank afnam, kan Van Damme zich daar net wél in vinden. Zo kan zij ook haar voltijdse job bij Dell blijven uitvoeren. “Ik ga geen operationele taken opnemen, die is voor de CEO en de directie. Voorheen werkte ik ook al in de schaduw, nu treed ik als voorzitster wat meer op de voorgrond en uiteraard zal ik mijn eigen stempel drukken.”

Vrouwenvoetbal

Prioriteit is en blijft de Rode Duivels maar voorts ligt ook het vrouwenvoetbal haar na aan het hart, net als thema’s als diversiteit, inclusie en discriminatie. Van Damme: “Mijn zoontje zei me het daarnet nog: zaken zoals met Vinicius Jr., dat is gewoon ontoelaatbaar. Ik ben me bewust van mijn taken.” En ook van haar rol als pionier. Van Damme is pas de eerste vrouwelijke voorzitster van de KBVB. “En daar ben ik heel trots op. Ik kreeg niets dan positieve reacties, zelfs van mensen met wie ik ooit naar school ben gegaan. Ik besef wel dat het risico’s inhoudt om voorzitster te worden. Dat hoort bij het vak. Maar wie niet waagt, niet wint.”

Eén van de eerste opdrachten is nu een nieuwe CEO aan te stellen. Many Leroy neemt de interimrol waar en is ook kandidaat om die functie definitief in te vullen. “Iedereen is gelijk voor de wet,” zei Van Damme. “We gaan nu een headhuntersbureau inschakelen en parallel met die audit gaan we kijken wie daar het best voor geschikt is. De juiste persoon op de juiste plaats, dat is mijn motto. En we kregen al hopen kandidaturen binnen, uit binnen- én buitenland.”

