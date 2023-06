Pascale Van Damme, de nieuwe voorzitster van de voetbalbond: “Ik geloof niet in verdeel en heers als politiek”

Wie niet waagt, niet wint. En dus stemde Pascale Van Damme, die sinds een jaar als onafhankelijke zetelde in de raad van bestuur van de KBVB, ermee in om voorzitster te worden van de Belgische voetbalbond, als eerste vrouw ooit. Vandaag legde ze uit waar ze voor staat. “Ik ga geen operationele taken opnemen, die zijn voor de CEO en de directie.”

Toegegeven, het klonk soms als onversneden managementpraat toen Pascal Van Damme (54) de pers toesprak. Maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Van Damme verdiende tenslotte haar sporen als manager in het wereldje van de ICT. Eerst bij Base, dan bij TNT Express en Proximus, en sinds 2004 bij techgigant Tell. En ze zetelt ook nog in de raden van bestuur bij Elia, Agoria en de Amerikaans-Belgische kamer van koophandel BelCham.

Dan weet je als geen ander hoe je lastige vragen of thema’s kan omzeilen. Zo maakte ze snel duidelijk dat ze niet zou ingaan op de bedenkelijke intriges die zich recent in de bondskantoren afspeelden en eerst tot het ontslag van CEO Peter Bossaert leidden en vervolgens ook tot dat van voorzitter Paul Van den Bulck. De buitenwereld keek met consternatie toe hoe er rekeningen werden vereffend - neen, een goede beurt maakte de KBVB niet.

“Die bladzijde is omgeslagen”, trok Van Damme er de angel uit. “Ik wil niet uitwijden over het verleden. Ik kijk naar de toekomst en daarbij kan ik rekenen op een team met gemotiveerde mensen, met een grote liefde voor het voetbal. Daar wil ik graag mijn schouders onder zetten. Voor mij is het glas altijd halfvol, niet halfleeg. Een audit zal uitwijzen wat er goed was, wat er beter kan en wat we moeten stopzetten.” Of hoe ze haar naam als diplomaat al helemaal waarmaakte.

Volledig scherm Pascale Van Damme. © Photo News

Een strateeg heet ze ook te zijn. Dat zal nodig zijn om alle ego’s binnen het bestuur en het directiecomité te kunnen paaien. Het was een eigenschap waar Van den Bulck duidelijk niet over beschikte: hij wilde méér dan een ceremoniële voorzitter zijn. Zo ging hij regelrecht in tegen z’n eigen directie: de dagelijkse leiding ligt tenslotte bij hen. Van Damme zal niet in dat mes lopen, zo lijkt het. “Ik ga geen operationele taken opnemen. En dat komt me goed uit, want ik heb al een voltijdse job. Ik zit ook al een jaar in de raad van bestuur, hé. Dan werk je in de schaduw. Nu treed ik als voorzitster meer op de voorgrond en uiteraard zal ik mijn eigen stempel drukken.”

We hebben een maatschap­pe­lij­ke rol te vervullen. Daar ben ik me van bewust Pascale Van Damme

Het conflictmodel, dat is aan Van Damme niet besteed. Ze is net het leiderstype dat naar samenwerking streeft - al wil ze niet zo ver gaan om zich een ‘verzoener’ te noemen. “Ik denk constructief, niet destructief. Ik geloof niet in de politiek van verdeel en heers, maar in de kracht van het team, om samen tot een oplossing te komen. Oké, je krijgt altijd te maken met ego’s en mensen die aan de touwtjes willen trekken, dat is het leven, maar ik kijk naar het totale plaatje. Details kunnen soms belangrijk zijn, maar je mag vooral het grotere doel niet uit het oog verliezen. Ik zie mezelf als een coach. Ik probeer alle goede ideeën en mensen op één lijn te krijgen. Zo deed ik het ook altijd in de bedrijfswereld”

De prioriteit bij de KBVB is en blijft de Rode Duivels maar ook het vrouwenvoetbal ligt haar na aan het hart, net als thema’s zoals diversiteit, inclusie en discriminatie. Van Damme: “Mijn zoontje zei me het daarnet nog: wat Vinicius Jr. allemaal te verduren kreeg in Spanje, dat is gewoon ontoelaatbaar. We hebben een maatschappelijke rol te vervullen. Daar ben ik me van bewust.”

En ook van haar rol als pionier. Van Damme is pas de eerste vrouwelijke voorzitster sinds de KBVB in 1895 het leven zag. “En daar ben ik heel trots op. Ik kreeg niets dan positieve reacties, zelfs van mensen met wie ik ooit naar school ben gegaan. Ik wil het pad effenen voor jonge meisjes, om te tonen dat je zo’n taak als vrouw kan combineren met een gezinsleven. Ik besef wel dat het risico’s inhoudt om nu voorzitster te worden, ik weet dat er een glazen klif is. Dat hoort bij het vak. Maar wie niet waagt, niet wint. Ik ga mijn uiterste best doen en zal geregeld achteromkijken om te zien dat ze me niet van die klif duwen. En net daarom is een team zo belangrijk.”

Met dat team moet ze ook de boekhouding onder de loep nemen, want de indruk leeft dat de KBVB nogal kwistig met z’n middelen omspringt en boven z’n stand leeft. Een audit van de financiële stromen en de efficiëntie van de verschillende departementen moet opheldering brengen. “Het kan altijd beter”, besloot Van Damme. “Maar voor ik daar meer over kan zeggen, beschik ik graag over objectieve gegevens en die kan de audit ons bieden.”

Pascale Van Damme heeft een jaar de tijd om het huis in Tubeke op orde te zetten. En haar ‘team’ te overtuigen. Want in juni 2024 loopt haar mandaat af en komt er een voorzittersverkiezing aan.

Kandidaten bij de vleet voor functie CEO

Goed twee maanden is Manu Leroy inmiddels in dienst als CEO van de Belgische voetbalbond - als interimaris welteverstaan. Hij volgde eind maart Peter Bossaert op, die z'n ontslag kreeg na een vertrouwensbreuk met de raad van bestuur. Leroy, ex-hockeyinternational en nadien chef sport bij Play Sports voor hij in 2019 als directeur marketing en communicatie bij de KBVB begon, gaf aan dat hij "zou liegen als ik zou zeggen dat ik job niet graag doe". Versta: hij is kandidaat om voor langere tijd de functie van CEO in te vullen. Maar hij is beslist niet de enige, zo gaf Pascal Van Damme aan. "We kregen al heel veel kandidaturen binnen, uit binnen- én buitenland. En voor mij is iedereen gelijk voor de wet, ook Manu. Het headhunterskantoor dat we gaan aanstellen zal z'n handen vol hebben met de screenings van al die profielen. Ik ga me niet vastpinnen op een datum want ik vind niet dat je daar snel-snel in moet gaan, maar die procedure zal wat mij betreft parallel lopen met de audit die gaande is. Ik heb graag een neutrale waardemeter om te weten wat er nodig is. De juiste persoon op de juiste plaats, dat is mijn motto. Maar dat het een teamplayer moet zijn, dat staat voor mij buiten kijf."

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Manu Leroy, CEO Ad interim, en Pascale Van Damme. © Photo News