Parker staat onder druk, maar bijt van zich af: “Geen signaal vanuit bestuur nodig” - Vanhaezebrouck moet weer puzzelen

TV STREAMING­TIP. ‘Last Week Tonight With John Oliver S10’: een unieke blik op het leven

Talkshows genoeg, maar geen één die zo grappig en tongue in cheek is als die van John Oliver. Dat weten ze bij Streamz ook, want daar lanceren ze vandaag het tiende seizoen voor al die dolgelukkige Vlaamse kijkbuiskindertjes.