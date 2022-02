Owngoal in blessuretijd behoedt tienkoppig Antwerp voor duur puntenverlies

Jupiler Pro LeagueAntwerp is op het veld van staartploeg Seraing nipt aan duur puntenverlies ontsnapt. Voor de pauze liet de Great Old enkele wenkende kansen liggen en in de tweede helft dreigde een rode kaart voor Samatta roet in het eten te gooien. In blessuretijd pakte Antwerp alsnog de volle buit via een afgeweken schot van Almeida.

Met Engels, Verstraete, Fischer, Benson en Frey moest Antwerp heel wat schoon volk missen. Meest opvallende ‘nieuwkomer’ in de bezoekende basiself was Faris Haroun. Voor de kapitein van de Reds, die in het voorbije jaar veel blessureleed kende, was het pas zijn eerste basisplaats in deze competitie.

Ondanks enkele personeelswissels pakte Antwerp in de eerste helft het heft in handen. Dat resulteerde in een handvol reële kansen, maar doelpunten vielen er halfweg niet te noteren. Dé grootste mogelijkheid voor de pauze was voor Ally Samatta. De Tanzaniaan werd door Jelle Bataille helemaal alleen voor doel gezet, maar slaagde er op één of andere manier in om op keeper Dietsch te mikken. Aan de overkant was er sporadisch eens een speldenprik van het lokale duo Mikautadze-Maziz, zonder dat Jean Butez echt werd verontrust.

Antwerp had wel de intentie om na de rust door te duwen, maar slaagde er minder in om gaatjes te vinden in de lokale muur. Dat het veld hoe langer, hoe slechter bespeelbaar werd, hielp de Antwerpse zaak ook niet vooruit. Iets voorbij het uur werd de te beklimmen berg nog een stukje hoger voor de ploeg van trainer Brian Priske. Na een stevige tackle op thuisspeler Bernier mocht Samatta gaan douchen.

Ook met tien man bleef Antwerp op zoek gaan naar een doelpunt, maar Seraing uit verband spelen lukte raar of zelden. De thuisploeg leunde achterover en speculeerde op de tegenaanval. Op een moment dat iedereen zich met een droge 0-0 leek te gaan verzoenen, viel er dan toch nog een goaltje uit de lucht. Een schot van Almeida ging via een Luiks been binnen. Zo pakte Antwerp alsnog de volle buit.

“Dit is een schande”

“We hadden al 0-3 moeten staan in de eerste helft, we hadden totale controle”, reageerde Ritchie De Laet na de wedstrijd bij rechtenhouder Eleven. De Antwerp-verdediger kwam ook nog terug op het veld: “Een schande dat we hierop moeten spelen, een echte schande. Er wordt veel gepraat over dat we met lange ballen voetballen. Wel, dat hebben we vandaag geprobeerd, op een wei, een koeienwei. Maar we hebben de kansen gewoon niet afgemaakt.”

Ook Antwerp-coach Brian Priske zag dat het veld goed voetbal niet vergemakkelijkte: “Als je dit ziet, dat is niet normaal. We hebben alles gedaan om veel kansen te creeeren. Respect voor onze gasten, dat ze op zo’n veld goed voetbal konden brengen.”

“Vandaag heeft iedereen z’n kwaliteiten getoond”, ging hij verder. “We moeten enkel één, twee, misschien zelfs drie doelpunten maken. En als je dat niet doet, maak je het jezelf moeilijk. Maar het was dus zeker een verdiende overwinning. Vooral de eerste helft was heel goed. De mentaliteit was schitterend.”

