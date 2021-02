OVERZICHT WINTERMERCATO. Alle inkomende en uitgaande transfers van onze eersteklassers

Anderlecht Kompany over het interview van Vanden Borre: “Verrast? Neen. Anthony is Anthony”

29 januari Het veelbesproken (en weinig zelfkritische) interview dat Anthony Vanden Borre gaf, is uiteraard ook Vincent Kompany niet ontgaan. De T1 van RSCA wilde op zijn persconferentie in aanloop naar de topper van zondag tegen AA Gent niet te veel uitweiden over de quotes van de ex-Rode Duivel “Ik help er hem niet mee.”