Opvallende transfer: OH Leuven plukt Siebe Schrijvers weg bij Club Brugge

Schrijvers hoopt zijn carrière te herlanceren aan den Dreef, want bij Club waren de speelminuten steeds zeldzamer geworden. Anders dan bij Thibault Vlietinck afgelopen zomer nemen de Leuvenaars Schrijvers definitief over van Club.

Siebe Schrijvers – twee jaar terug nog goed voor het ‘Doelpunt van het Jaar’ – stapte in juli 2018 over van KRC Genk naar de uittredende landskampioen, dat toen 3 miljoen euro neertelde voor de offensieve middenvelder. Mede door de aanwezigheid van Hans Vanaken kon Schrijvers zich nooit helemaal doorzetten in Brugge, al was-ie in zijn eerste seizoen onder Ivan Leko wel goed voor twaalf doelpunten. Schrijvers zwierf toen rond Wesley, als tweede spits.