Opvallend: Martínez probeerde als bondscoach Lavia en Stroeykens te overtuigen om bij Anderlecht te blijven

Sportwebsite ‘The Athletic’ focust vandaag in één van z’n verhalen over het eerste contact tussen Pep Guardiola en onze landgenoot Roméo Lavia. In de zomer van 2020 verliet Lavia de jeugdopleiding van Anderlecht en tekende hij een contract bij Manchester City. Ook Jean Kindermans, nog steeds hoofd van de jeugdopleiding van Anderlecht, komt daarin aan het woord. “Hij was wat verlegen en ik had moeite om tot hem door te dringen”, vertelt Kindermans over Lavia. “Daarom is hij ook een speciale kerel. Er waren dat jaar twee spelers die gewild waren door andere ploegen: Roméo Lavia en Mario Stroeykens. Vincent Kompany en zijn assistent Craig Bellamy hadden met Lavia gepraat en geprobeerd om hem te overtuigen om bij Anderlecht te blijven. Nadien heb ik aan de Belgische bondscoach Roberto Martínez, gevraagd om met hem te praten. Dat was mijn laatste kans”, zegt Kindermans.