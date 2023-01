Opvallend: enkel KV Oostende pakte laatste 5 wedstrijden minder punten dan Club en Anderlecht

Club Brugge Jan Breydel brengt hulde aan icoon Ruud Vormer, die aftrap geeft voor topper tegen Anderlecht

Mooi moment voor aanvang van de topper tussen Club Brugge en Anderlecht. Club had Ruud Vormer en zijn gezin uitgenodigd om de aftrap te geven in een uitverkocht Jan Breydel. De Nederlandse ex-aanvoerder vertrok twee weken geleden naar Zulte Waregem, nadat hij de afgelopen twee seizoenen niet meer in de blauw-zwarte plannen voorkwam. Op deze manier kreeg Vormer dan toch nog een waardig afscheid van Jan Breydel, dat in minuut 25 nog eens massaal applaudisseerde. Hij geldt als een icoon in Brugge, waar hij in acht jaar tijd vijf landstitels, vier supercups en één beker won.

