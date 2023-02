Opsteker na bewogen week: Anderlecht boekt verdiende zege tegen STVV en pakt 10 op 12

Anderlecht sluipt steeds dichter naar een plaats in de top acht. Tegen een stug STVV was het een uur lang zoeken naar openingen, maar na de openingstreffer van Raman was de veer gebroken. ‘t Werd uiteindelijk nog 3-1.

Er heerst onenigheid op Anderlecht. Voel je aan alles. De poorten tot het stadion waren door onruststokers dicht gelast afgelopen nacht, en de muren waren beklad. ‘Coucke/Wouter buiten’. Gelijkaardige spandoeken in het stadion, vergezeld door een paar luide knallen. Maar een ander deel van de Anderlecht-aanhang is dat gedoe stilaan beu. Zij namen hun medesupporters op de korrel met gefluit en boegeroep.

Wie zich daar weinig van kon aantrekken, was Brian Riemer. Die zag dat z’n ploeg de handen vol had met die kanariegele muur van STVV. Amuzu schoot al vroeg voorlangs, maar verder hield STVV het lang goed gesloten. Riemer had nochtans gekozen voor een extra offensief middenveld, met Refaelov én Verschaeren voor Ashimeru.

Het duurde een half uur vooraleer RSCA een volwaardige doelkans kreeg. Refaelov zonderde met een subtiele steekbal Verschaeren voor doel af, maar die trapte uit een scherpe hoek op Schmidt. Raman kwam niet verder dan zijn ploeggenoot een paar minuten later. Die 77% balbezit bij de rust loog er niet om: STVV was niet naar het Lotto Park afgezakt om aan te vallen.

Anderlecht voerde de druk na de pauze wel op. Bauer kon nog net z’n been in de baan van het schot van Dreyer werpen, Raman tikte een paar minuten later naast. Sardella en Verschaeren probeerden het van verder, maar tevergeefs. STVV kon dreigen via Hara, maar de Japanner kopte over.

Tijd voor Slimani, zou je rond het uur gaan denken. Maar Riemer hield nog even vast aan Raman. En de Deen kreeg zijn gelijk. Debast pikte er met een lange bal Raman uit, en die werkte de bal voorbij Schmidt tegen de touwen. De 1-0 was meer dan verdiend. En de veer was meteen ook gebroken bij STVV. Slimani kreeg nog een kwartier en knikte de 2-0 voorbij Schmidt, na een prima voorzet van Amuzu. Een paar minuten later had de Algerijn met een hakje ook een voet in de 3-0 van Dreyer, de Deen duwde de bal met een gelukje tegen de touwen.

De 3-1 van Bruno - een droge knal in de winkelhaak - was er alleen eentje voor de statistieken.

Anderlecht pakt drie broodnodige punten in de strijd om de Europe Play-Offs, en komt dankzij die 10 op 12 op één puntje van plaats acht. Voor RSCA is het ook zijn eerste thuiszege sinds eind oktober tegen Eupen.

Alle reden tot een paars-wit feestje dus. Misschien wel op de tonen van Kolonel Mops uit ‘The Masked Singer’.

