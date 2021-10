Operatie Zero in laatste rechte lijn, maar nog maanden wachten op duidelijkheid

Belgisch voetbalHet gerecht staat op het punt Dejan Veljkovic als spijtoptant te erkennen. Het luik-Mogi Bayat is zo goed als afgerond. Operatie Zero zit in de laatste rechte lijn. Maar wanneer gebeurt dat, en wie zal zich uiteindelijk voor de rechter moeten verantwoorden? In de sprint naar de meet kan nog veel gebeuren.

“Eindelijk.” Dat is de reactie van heel wat voetballiefhebbers (en -haters) nu Dejan Veljkovic en het federaal parket het definitieve ‘memorandum’ hebben ondertekend. Zo’n memorandum is een soort contract waarin staat wat Veljkovic wilde opgeven als spijtoptant en wat hij daarvoor in ruil krijgt.

Een belangrijke stap. Want dat wil zeggen dat de makelaar voldoende details over malversaties heeft kunnen delen met het gerecht, en dat die informatie ook waarachtig bleek te zijn.

Ondertussen is ook het onderzoek naar de wandel en handel van Mogi Bayat zo goed als afgerond. Dat betekent dat Operatie Zero, het voetbalschandaal dat drie jaar geleden losbarstte, de grootste bochten en heuvels over is. Nu volgt de laatste rechte lijn.

Volledig scherm Mogi Bayat. © BELGA

Vijf jaar cel met uitstel

Maar de streep is nog iets verder dan op het eerste zicht lijkt. Er mag dan wel een getekende overeenkomst zijn tussen Veljkovic en het parket, die zal eerst moeten gehomologeerd worden door de rechtbank. Het Hof van Beroep in Antwerpen zal zich daarover buigen. Dat is niet louter een formaliteit. Het Hof kan de overeenkomst aanvaarden of afwijzen indien daar een goede reden voor bestaat. De overeenkomst wel aanvaard, is het aan de rechtbank om de overeengekomen straf uit te spreken voor Veljkovic. Vijf jaar cel met uitstel, een voorwaardelijke boete van 80.000 euro en een verbeurdverklaring van alle illegaal verworven geld uit zijn activiteit als spelersmakelaar. “Dat laatste komt neer op ongeveer 4 miljoen euro”, zegt advocaat Kris Luyckx.

Daarnaast moet de kamer van inbeschuldigingstelling ook een BOM-controle doen - een toetsing van de wet op de Bijzondere Opsporingsmethoden. Daarin zal ze nagaan of de gebruikte speciale politietechnieken (verdachten schaduwen, telefoons afluisteren, bankrekeningen onderzoeken) wel volgens het boekje zijn toegepast. Voor zover bekend ligt er voor deze twee hindernissen nog geen enkele datum vast.

Nog maanden wachten

Eens dat allemaal achter de rug is, zal de eindvordering worden afgewerkt. In mensentaal: het federaal parket zal daar zwart op wit de namen oplijsten van de mensen die het voor de rechtbank wil brengen. Over de exacte timing wil niemand zich voorlopig concreet uitspreken. In de wandelgangen klinkt het dat twee tot drie maanden realistisch zou zijn. Het is dus niet onmogelijk dat dat voor het einde van 2021 nog gebeurt.

Het is uiteindelijk aan de raadkamer om te beslissen welke van de door het parket weerhouden namen uiteindelijk voor de rechter zullen moeten verschijnen. Maar dan is er nog altijd geen sprake van een proces, want de batterij aan topadvocaten die de betrokkenen bijstaan kunnen tot in de raadkamer nog bijkomend onderzoek vragen.

De eindsprint is dus ingezet. Maar op het definitieve resultaat is het nog minstens enkele maanden wachten.

Volledig scherm Dejan Veljkovic. © Photo News