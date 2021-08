Operatie Delcroix goed verlopen, maar RSCA-verdediger is wel minstens 3 maanden out

Hannes Delcroix bezeerde zich woensdag in Arnhem op training aan de linkerknie. Dat was brute pech voor de verdediger, die vorig seizoen al maanden out was met een blessure aan de rechterknie. Nu zal hij opnieuw lange tijd moeten revalideren: na zijn operatie van vandaag zal hij wellicht minstens drie maanden out zijn. De ingreep verliep wel goed, Delcroix is gemotiveerd om sterker terug te komen.