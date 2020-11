Op zoek naar oplossingen voor Gents keepersprobleem: "Zorg dat ze die fouten vergeten"

Bij AA Gent zijn ze met vier, de doelmannen die dit seizoen al in de fout gingen. "Dat is opmerkelijk. Iedereen kan eens een slechte dag hebben, maar bij Gent gebeurt het dit seizoen wekelijks, verspreid over vier goeie keepers. Dat maakt het zo moeilijk om daarmee om te gaan. De omstandigheden zitten voor de hele ploeg niet mee - zeker als je ziet welke opgelegde kansen aan de andere kant steevast gemist worden - maar iedereen onthoudt steeds de laatste fout. En dat is vaak die van de doelman."

En dus is het voor keeperstrainers vaak zaak om die jongens mentaal opnieuw bij elkaar te puzzelen. "Je moet er vooral voor zorgen dat ze die fout vergeten. Dat dat éne moment niet in hun hoofd blijft spoken. Je kan dat op verschillende manieren doen: veel praten, enorm hard trainen of zelfs een compilatie van hun goeie reddingen tonen. Zo zorg je er opnieuw voor dat ze naar het positieve gaan kijken. Het voordeel van Gent is dat het om doelmannen met ervaring gaat, het zijn geen jonkies. Coosemans, Roef, Kaminski en Bolat zijn keepers met een zekere staat van dienst."

Continuïteit

Diegene met de meeste ervaring - Sinan Bolat - had de meest recente blunders op z'n kerfstok. Opvallend, net omdat we dat van hem niet gewend zijn. Bij Antwerp was Bolat de eerste naam op het wedstrijdblad en was hij op geen fouten van die grootorde te betrappen. "De Bolat die we kennen van bij Antwerp is absoluut één van de beste doelmannen van onze competitie, maar ook zijn team presteert niet én heeft te maken met enorm veel pech. Hij moet zichzelf in vraag stellen, alleen zo kan hij uit de negatieve spiraal komen. Bij Club Brugge is hij die foutjes niet te boven gekomen. Wat een doelman vooral nodig heeft, is continuïteit. Dat Bolat door schorsing steeds in en uit de ploeg moest, hielp niet. Het coronageval bij Roef en Coosemans, die al een jaar niet meer op niveau speelde, ook niet. Een keeper moet eens tien wedstrijden aan een stuk kunnen spelen, dan kan je pas oordelen."