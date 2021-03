Op z’n negentigste wil Michel Verschueren vooral rust: “Geen zotte kuren meer voor mij”

Jupiler Pro League Opvallend: duidelijke overtre­ding op Sobol, maar Club krijgt géén penalty

12 maart Club Brugge geraakte vanavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Charleroi. Maar het had anders kunnen lopen op Mambourg. Op het uur schakelde Sobol een versnelling hoger in de zestien. Kipré kon niet volgen en tikte de Oekraïner stevig aan. Een duidelijke strafschopfout, zou je denken. Maar dat was buiten scheidsrechter Lothar D’hondt én de VAR gerekend. Zij gaven geen kick, géén penalty was het oordeel. Een zeer opvallende beslissing. Gaat de elfmeter erin, dan lag de wedstrijd wellicht in een definitieve plooi. Nu moet Club vrede nemen met een gelijkspel. Penalty of niet? Oordeel vooral zelf.