Op ramkoers met de vedetten? ‘So be it’: Geraerts niet eerste misnoegde vertrekker bij Union

QUIZ. Kevin De Bruyne versus Romelu Lukaku. Bewijs hier je kennis over de twee Rode Duivels!

Manchester City en Inter spelen de finale van de Champions League. Ofwel: Kevin De Bruyne versus Romelu Lukaku. Daarom: tien vragen over onze twee Rode Duivels. Was het KDB of Big Rom? Bewijs hieronder uw kennis over de twee Rode Duivels!