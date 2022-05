Op naar een record: nooit méér trainerswissels bij de start van het seizoen

ANDERLECHT

Exit: Vincent Kompany

In: Felice Mazzu?

De Anderlecht-top geloofde niet meer in het proces van Vincent Kompany. Vincent Kompany geloofde niet meer in de verwachtingen van het bestuur. Exit van ‘Vince the Prince’. Anderlecht trekt nu nadrukkelijk aan de mouw van Felice Mazzu.

UNION

Exit: Felice Mazzu?

In: ?

Na het mooiste voetbalsprookje van het seizoen schrijft Felice Mazzu nu aan een transfersoap. Het Union-bestuur dacht dat hun coach een nieuw contract zou tekenen in het Dudenpark. Intussen sprak Mazzu met Anderlecht om Kompany op te volgen. De verwachtingen zijn dat Mazzu vertrekt - of komen er nog meer gekke plotwendingen?

CLUB BRUGGE

Exit: Alfred Schreuder

In: Carl Hoefkens

Alfred Schreuder deed wat hij moest doen. Club Brugge kampioen maken, ondanks een grote achterstand op seizoensrevelatie Union. Ondanks de onmiskenbaar goede resultaten bleek de Nederlander geen perfecte match voor blauw-zwart. Schreuder trekt naar Ajax. Assistent-coach Carl Hoefkens krijgt zijn eerste kans als hoofdtrainer van Club Brugge.

RACING GENK

Exit: Bernd Storck

In: Wouter Vrancken?

Bernd Storck liet mooie dingen zien als trainer van Moeskroen en Cercle Brugge. Niet zo bij Racing Genk. Een logisch ontslag volgde. Genk onderhandelt nu over de komst van Wouter Vrancken, die een afkoopclausule van 600.000 euro heeft bij KV Mechelen.

ANTWERP

Exit: Brian Priske

In: Mark van Bommel

Degelijk, maar niet goed genoeg. Toen voorzitter Paul Gheysens nog tijdens de rust briesend de kleedkamer betrad, was het lot van Priske nog voor de play-offs bezegeld. De nieuwe directeur voetbalzaken Marc Overmars stelde niet veel later een ex-collega voor: Mark van Bommel.

STANDARD

Exit: Luka Elsner

In: Ronny Deila?

Stijlvolle man, Luka Elsner. Maar in de Vurige Stede verbrandde hij zijn handen. Nooit kreeg hij Standard op de rails. Na een paar maanden mocht hij weer vertrekken. De nieuwe eigenaars van 777 zullen een nieuwe coach aanstellen. De 46-jarige Noor Ronny Deila is kandidaat, maar ligt nog onder contract bij New York City FC.

ZULTE WAREGEM

Exit: Timmy Simons en Davy De fauw

In: Mbaye Leye

Officieel waren Timmy Simons en Davy De fauw samen de hoofdtrainers van Zulte Waregem. Beiden moeten nu ook vertrekken. Zulte Waregem ontsnapte maar net aan de degradatie. Clubicoon Mbaye Leye moet beter doen. Hij wil bewijzen dat hij eerder te snel aan de kant is gezet bij Standard.

KV MECHELEN

Exit: Wouter Vrancken

In: Danny Buijs?

Wouter Vrancken vertrekt sowieso. De bestemming is intussen ook bekend: Racing Genk. Alleen over de afkoopsom moet nog een overeenkomst gevonden worden. De Nederlander Danny Buijs - einde contract bij Groningen - wordt wellicht de nieuwe trainer, maar officieel is dat nog niet.

SERAING

Exit: Jean-Louis Garcia

In: José Jeunechamps

Jean-Louis Garcia had Seraing via barrages in 1A gehouden. Maar de Fransman stapte op om familiale redenen. Zijn vervanger heet José Jeunechamps, die voor de tweede keer trainer wordt bij de Luikse club. Jeunechamps komt over van het ter ziele gegane Moeskroen.

EUPEN

Exit: Michael Valkanis

In: Bernd Storck

Een handvol grapjassen had Michael Valkanis nog een stem gegeven in de verkiezing voor Trainer van het Jaar. De Australiër won welgeteld één wedstrijd na Nieuwjaar. Bernd Storck heet zijn vervanger. Zijn doel: het behoud in 1A verzekeren.

OVERZICHT TRAINERSWISSELS BIJ START SEIZOEN SINDS 1989

1989 • 10. 1990 • 4

1991 • 6. 1992 • 5

1993 • 4. 1994 • 9

1995 • 5. 1996 • 3

1997 • 8. 1998 • 5

1999 • 6 2000 • 5

2001 • 5 2002 • 7

2003 • 3 2004 • 6

2005 • 8 2006 • 5

2007 • 5 2008 • 4

2009 • 4 2010 • 6

2011 • 3 2012 • 5

2013 • 3 2014 • 5

2015 • 7 2016 • 3

2017 • 6 2018 • 4

2019 • 7 2020 • 7

2021 • 6 2022 • 10