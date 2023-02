Op halfjaar van beloften naar miljoenentransfer: waarom AA Gent chouchou Ibrahim Salah plotsklaps verkocht aan Rennes

Het was 1u31, afgelopen nacht, toen AA Gent de uitgaande transfer van Ibrahim Salah aankondigde. Een late verrassing - niemand had dit zien aankomen. “Wat goed is, komt snel”, schreef de club. En vertrekt snel, blijkbaar.

Toen voor Rennes duidelijk werd dat hun sterkhouder Kamaldeen Sulemana (20) aan Southampton zou verkocht worden, schakelden ze een versnelling hoger voor Salah, die al enkele maanden op de radar stond. AA Gent vroeg én kreeg 6,5 miljoen euro (bonussen incluis). Net voor middernacht werd er een akkoord gevonden. Salah tekende een contract tot juni 2027 bij de nummer vijf uit Frankrijk.

De Gentse fans verslikten zich deze ochtend ongetwijfeld in hun koffie. Exit van de nieuwe chouchou. Salah had zich de voorbije maanden in de harten van de supporters gespeeld. En hoe. Explosieve flankaanvaller die ook centraal uit de voeten kan. Hij was vaak de enige Buffalo waar écht dreiging van uit ging. Kon zijn tegenstander voorbij op snelheid, speelde met véél durf en flair. Salah heeft iets speciaals. Lichtpunt bij AA Gent in een seizoen vol ups en downs. Zijn verbeterd contract tot 2026, getekend begin december, was oververdiend. Dat hij op termijn een stap hogerop zou zetten, stond vast. Maar nú al?

Salah begon het seizoen nog bij de beloften. Wij herinneren ons hoe hij URSL Visé oprolde in de seizoensopener van eerste nationale. Voor de ogen van het Gentse bestuur en Hein Vanhaezebrouck, die toen al dacht: ‘Deze jongen zal zijn kans krijgen in mijn ploeg.’ Op de derde speeldag tegen Westerlo maakte hij zijn debuut en stelselmatig groeide Salah uit tot titularis. Boezemvriend van Tarik Tissoudali - brothers from another mother. Jammer genoeg zullen we hen niet samen op één veld zien. In totaal speelde de Marokkaanse belofteninternational 21 matchen voor AA Gent, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Geen statistieken om van te duizelen - het is een werkpunt. Hij heeft nog veel te bewijzen. Maar dat hield Rennes dus niet tegen.

Dat AA Gent een bod van 6,5 miljoen euro aanvaardt, is dan weer geen verrassing. De Buffalo’s zitten krap bij kas. Vorig seizoen (2021-2022) leden ze zes miljoen euro verlies en dit seizoen dreigen ze eveneens in het rood te gaan. Dan is een onverhoopte miljoenentransfer - en een extra knip in de loonkosten - meer dan welkom. Eén kanttekening: AA Gent haalde met het Nigeriaanse talent Gift Orban (20) van het Noorse Stabæk wel een vervanger in huis voor ruim drie miljoen euro. Ook hij tekende zijn contract net voor de deadline. Dat betekent echter niét dat de spits een ‘last minute’ transfer is. AA Gent had Orban al enkele maanden in het vizier, maar de vraagprijs was lange tijd een struikelblok. Tot Rennes over de brug kwam met een zak geld voor Salah.

De Brusselaar ziet “een droom in vervulling gaan”. En dat is niet eens overdreven. Zijn parcours was hobbelig, to say the least. Op zijn zestiende doorgestuurd bij Union wegens ‘niet goed genoeg’. Moeskroen leek een uitweg te bieden, maar haakte finaal af. Een jaar lang trainde hij zonder wedstrijden te spelen. Dan kwam Beerschot. En Leicester City, waar zijn transfer uiteindelijk spaak liep door administratieve problemen. Exact twee jaar geleden zat hij zonder club. Scouts Manu Ferrera en José Valadas prezen hem in het voorjaar van 2021 aan bij AA Gent. Na een succesvolle testperiode tekende hij er in de zomer zijn eerste profcontract. Coach Emilio Ferrera kneedde hem - ‘t is een jongen die al eens met de voeten op de grond moet gehouden worden. In geen tijd ontpopte Salah zich tot sterkhouder bij Jong AA Gent. Vanhaezebrouck nam hem bij de A-kern. En de rest is geschiedenis.

