Op bezoek bij de familie Balikwisha voor het eerste duel tussen broers William en Michel-Ange: “Als we de ballen hadden verstopt, voetbalden ze met sokken”

Anderlecht ONS RAPPORT. Eén pijnlijke 2 op 10, maar ook een zeer mooie score voor Stroeykens: de punten voor Anderlecht na zege in Mechelen

De rust is weer even terug. Anderlecht boekte een broodnodige zege op het veld van KV Mechelen. Na een lastige eerste helft - met één uitgesproken antiheld, die een 2 op 10 krijgt - en een veel betere tweede helft. De beste score is voor ‘Man van de Match' Mario Stroeykens, nog altijd maar 18. Ontdek hieronder al onze punten voor de RSCA-spelers.

9 oktober