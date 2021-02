Oostende zet ambities voor play-off 1 kracht bij met ruime zege tegen Sint-Truiden, Gueye scoort twee keer

Daarmee maakte de coach van STVV het Oostende aanvankelijk knap lastig in de zone van de waarheid, maar af en toe vond de kustploeg toen al een gaatje in de Truiense muur. Sakala omspeelde op aangeven van Gueye doelman Schmidt, maar vanuit een scherpe hoek besloot de Oostendse topschutter in het zijnet. D’Arpino bediende Theate met een gemeten voorzet, maar de kopbal van de jonge verdediger stuitte via de grond over het doel van Schmidt. Bataille glipte op zijn beurt door de Truiense defensie, maar zijn schot werd nog afgeblokt.

Blessin maande zijn spelers aan tot meer snelheid in de combinaties. Met de rust in zicht leidde dat tot de openingsgoal. De vinnige Bätzner bereikte de vrijstaande Gueye, die zijn zesde van het seizoen voorbij Schmidt plaatste. STVV kon daar ook na de rust weinig tegenover zetten. Toen De Ridder op het uur een bal van Sakala met de arm beroerde, ging de bal op de stip. Dat leidde weer even tot discussie onder de Oostendse spelers, maar uiteindelijk mocht Gueye zijn tweede van de namiddag voorbij Schmidt trappen. Sakala had de 3-0 aan de voet, maar hij mikte nipt voorlangs. Na nieuw handspel - deze keer van Pius - mocht de Oostendse topschutter zijn saldo vanop de stip op 13 stuks brengen. Pas in de slotfase moest doelman Hubert voor het eerst aan het werk op een poging van Nazon, even later moest hij zich alsnog gewonnen geven op een inlegger van Suzuki. KV Oostende bewees andermaal dat het meer is dan een counterploeg. (RN)