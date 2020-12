Oostende klopt tienkoppig Cercle verdiend na prima goal Vandendriessche

Europa League Antwerp moet groeps­winst aan Tottenham laten na kansloze 2-0-nederlaag in Londen

11 december Soms is voetbal de logica zelve. Tottenham FC 2, Antwerp FC 0. Met de kwalificatie al op zak én met in het achterhoofd de komst van Club Brugge - zondagmiddag al - kon de Great Old nooit een vuist maken tegen The Spurs. Geen schande, maar dus maandag ook geen reekshoofdstatuut. Benieuwd welk topteam Antwerp op 18 en 25 februari in de ogen kijkt.