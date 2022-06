Oorlog tussen een maffieuze makelaar en Van Holsbeeck: na een eindeloze soap belandde Silvio Proto niet bij Barcelona, wel bij Anderlecht

Serie A Hij wil snel duidelijk­heid: Dries Mertens bereid om 2,25 miljoen euro in te leveren, bal ligt in kamp Napoli

Zou hij stilaan piekeren over zijn toekomst? Het is nog altijd niet duidelijk of Dries Mertens (35) bij Napoli blijft. Zelfs nu hij de helft van zijn loon wil afgeven.

23 juni