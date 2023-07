Ook tweedeklasser Beerschot dicht bij overname, onderhandelingen in finale fase

Spelers zijn al vertrokken of staan op vertrekken - denk aan Ilias Sebaoui, Dante Rigo of Thibo Baeten. Voor die laatste is er veel interesse, Go Ahead Eagles ligt in polepositie. Maar aan inkomende kant blijft het voorlopig windstil bij Beerschot. Enkel Simion Michez en Welat Cargo werden aangetrokken.

En dat zal nog even zo blijven. De Saoedische eigenaars van United World - zij hebben 75 procent van de aandelen in handen - willen de Antwerpse club namelijk zo snel mogelijk van de hand doen. Zij onderhandelen momenteel met meerdere geïnteresseerde partijen.

Beerschot verwacht komend week zelfs een concreet niet-bindend bod van twee potentiële overnemers uit Duitse en Amerikaanse hoek. De gesprekken zitten in een finale fase. “Behalve een degelijke overnameprijs kijken we naar het strategisch plan voor de komende maanden en jaren”, zegt voorzitter Francis Vrancken.

Volledig scherm Beerschot-voorzitter Francis Vrancken. © BELGA

Of de huidige minderheidsaandeelhouders nog aan boord blijven, maakt deel uit van de overnamegesprekken. Mochten de onderhandelingen afspringen, komt de werking van de club volgens Vrancken niet in gevaar. “Dan vangen we ook met zeer veel enthousiasme het nieuwe seizoen aan. De abonnementenverkoop loopt ook heel goed.”

Ook de spelers en de technische staff moeten zich in dat geval geen zorgen maken. De lonen en premies zouden kunnen betaald worden. En ook alle andere kosten zullen gedekt worden. Maar nieuwe investeringen zullen er in eerste instantie niet meer gebeuren. Daardoor ligt ook onder meer de bouw van het nieuwe jeugd- en oefencomplex stil. Zo zit Beerschot momenteel in een impasse. Zij hopen nu dat de deal met de nieuwe investeerders er rap komt. Ook om de sportieve schade te beperken. Want voorlopig hebben ze geen spelerskern om mee te doen voor de prijzen.