Ook op ‘t Kiel hakt corona er stevig in: zes tot zeven miljoen minder inkomsten voor Beerschot dit seizoen

“Zonder Covid-19 waren we helemaal gelanceerd geweest”, aldus Jan Van Winckel. “Ons abonnementenrecord werd verbroken, met Yelo kregen we er een grote shirtsponsor bij en er is een enorme wachtlijst voor onze VIP-boxen in het stadion. En dat terwijl we de prijzen voor zo’n VIP-box net hadden verdubbeld. Op vlak van ‘hospitality’ waren we heel goed bezig. Maar er zat dus meer in. Spijtig genoeg zal voetballen zonder publiek ons over een heel seizoen bekeken zowat zes tot zeven miljoen kosten: centen die we normaal hadden zien binnen stromen, maar nu mislopen.”

“Dat vergt bijkomende investeringen, die we misschien anders in andere zaken hadden gedaan. Tegelijk is en blijft Beerschot wel een gezonde club”, benadrukt Van Winckel. “We kunnen deze tegenvaller dragen. Onze aandeelhouders dekken alles af. Het nodige geld is trouwens al beschikbaar gesteld.”

In verband met het stadiondossier liet Van Winckel zich ontvallen dat er nog steeds twee pistes op tafel liggen: een verhuis naar een nieuwe voetbaltempel op Petroleum Zuid of een grondige make-over van het Olympisch Stadion. “Dat laatste zou wel erg grote investeringen vergen, die we alleen kunnen doen als de stad (die eigenaar is van het stadion, red.) ons een langdurige concessie geeft. We spreken dan over vijftig of 99 jaar.”