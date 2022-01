Ook Mogi Bayat verhoord in dossier rond fraude bij transfers Anderlecht, maar makelaar niet opgepakt

Volgens Tom Bauwens, de advocaat die Mogi Bayat vertegenwoordigt, ging het om een verhoor bij de Brusselse federale politie dat al even gepland was. Van een voorleiding bij de onderzoeksrechter zou nooit sprake geweest zijn. Bauwens wou niet verder uitweiden rond de rol van Bayat in dit dossier, dat vooral gespitst is op de uitgaande transfers bij Anderlecht van Chancel Mbemba en Aleksandar Mitrovic naar Newcastle en Youri Tielemans naar AS Monaco. Via allerlei constructies zou daarbij geld in persoonlijke zakken zijn verdwenen in plaats van in de clubkas van Anderlecht.