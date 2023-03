Ook Marc Degryse zag een ontstellend zwak Club Brugge: “Parker is een miscast, maar is er een alternatief?”

Club Brugge ging vrijdagavond met 3-0 de boot in op het veld van KV Oostende. Ook onze huisanalist Marc Degryse weet dat Scott Parker zijn positie stilaan onhoudbaar is, maar stelt zich ook vragen. “Er wordt nu heel erg in de richting van de Brugse bestuurskamer gekeken. Wat gaan ze daar doen? Wat is het alternatief? Is er een alternatief?”

KIJK. Degryse: “Twijfels rond Parker worden steeds groter”

Verliezen bij een ploeg die 3 op 33 had gehaald: veel erger kan je als kampioen niet vernederd worden. Club Brugge zit in zijn diepste crisis sinds het door Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert wordt geleid. Bij de opflakkering vorige week tegen Gent maakte ik al de kanttekening dat de Buffalo’s zwaar gehandicapt waren en de elleboogstoot van Buchanan niet bestraft zagen met rood. Maar dat Club zó met de billen bloot zou gaan aan de kust? De non-prestatie was nog schrijnender dan in de derby op Cercle, waar Noa Lang zijn ploegmaats “f*cking pussies” noemde.

En zo stap je het vliegtuig naar Lissabon op met spelers die de weg helemaal kwijt lijken en een coach die ongelooflijk gelaten reageerde na de oplawaai. Ik schreef al na de derby dat ik het niet meer goed zag komen. Er wordt nu heel erg in de richting van de Brugse bestuurskamer gekeken. Wat gaan ze daar doen? Wat is het alternatief? Is er een alternatief? Parker is een miscast. Er blijft in de dug-out weinig over van de stabiliteit die er was tot aan het vertrek van Philippe Clement. Schreuder haalde dan wel nog de titel, maar na mislukte keuzes zal de eerstvolgende coach er één moeten zijn die Club de komende twee jaar wél op het goede spoor zet en houdt.

Volledig scherm Scott Parker. © Photo News

Parker moet in Lissabon voor een “deftig” afscheid aan de Champions League zorgen. Meer zal er niet in zitten. Benfica haalde 62 op 69 in Portugal, verloor alleen van Braga. Winnen kan je altijd en overal, maar nu toch even niet, vrees ik. Je moet die match spelen, en je moet vooral nog eens fier voor de dag komen. Ik schatte de kwalificatiekans na de loting op tien procent, daar blijft nu zelfs geen halfje meer van over. Voor de meereizende fans én voor Parker valt het te hopen dat het team zich niet nog eens voor joker laat zetten.

Met de zege tegen Anderlecht zet AA Gent ondertussen heel veel druk op Club Brugge in de strijd om de vierde plek, waarbij ook Standard tot op een punt is genaderd. Met volgende week Club-Standard op de kalender, kan AA Gent - als het geen steek laat vallen bij Zulte Waregem - misschien zelfs al profiteren. Gent heeft tegen Anderlecht in ieder geval laten zien hoe belangrijk het is om voorin spelers te hebben die het doel weten staan, jongens zoals Cuypers en de kwieke Gift Orban die altijd in de dubbele cijfers uitkomen als ze een heel seizoen spelen. Zo’ Orban is 20 jaar, komt uit de Noorse tweede klasse, maar past zich ongemeen vlot in. Twee goals in Westerlo, een superbelangrijke treffer tegen Qarabag, nu weer een fantastische goal tegen Anderlecht. Er wordt veel over tactiek gesproken, maar in voetbal komt het er nog altijd meest op aan goed op doel te kunnen schieten. Dat is een wapen. En Orban is zo’n wapen.

Volledig scherm Gift Orban. © BELGA

Bij Anderlecht zal waarschijnlijk Fabio Silva met zijn zeven goals als topschutter eindigen. Dat zegt alles. En zelfs als paars-wit alsnog de Europe Play-Offs haalt, wat niet simpel zal zijn met Cercle Brugge en Charleroi als concurrenten, dan nog zie ik ze daarin nooit een Europees ticket pakken. Want je komt Club of Gent tegen, hé. De fans van Anderlecht kunnen straks tegen Villarreal dus maar beter genieten van de Europese avond, de volgende is nog niet voor meteen.

Nog even over het titeldebat. Racing Genk moest op Stayen alles uit de kast halen voor een duurbevochten punt, maar ziet Union en Antwerp naderen. Union, waarbij Vertessen scoorde, ook zo’n jongen die het doel weet staan. En Antwerp, dat een statement maakte. De Nederlandse school staat voor jonge jongens kansen geven, dat doet Van Bommel nu op de Bosuil ook.