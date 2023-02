Ook Marc Degryse stomverbaasd dat Buchanan wegkwam met elleboog: “Het is gewoon on-be-grij-pe-lijk”

JUPILER PRO LEAGUE ANALYSE. Vasthouden aan ‘Samagoal’ of kiezen voor ‘Tea time’: wie moet dé spits van leider Genk worden?

De opvolging van Paul Onuachu, bij RC Genk maakt men er liever geen thema van. Toch dringt de vraag wie de nieuwe spits van de leider moet worden, zich op. Blijft het vertrouwen in Ally Samatta (30), geprezen om zijn glimlach en werkkracht, behouden? Of trekt men volop de kaart van Tolu Arokodare (22), de leergierige winteraanwinst waar nog rek in zit? Een analyse over vijf thema’s. En de ‘winnaar’ is...