Ook Club NXT is bijna zeker van 1B: “We hebben geleerd dat je dit verhaal goed moet voorbereiden, vorig jaar waren we aanvankelijk te jong”

Belgisch voetbalDe kaarten zijn (zo goed als) geschud. Club NXT mag in principe samen met Anderlecht, Genk en wellicht Standard naar 1B, AA Gent en Antwerp zijn veroordeeld tot eerste amateur. “Alles errond maakt van 1B een enorme surplus”, weet Club NXT-coach Rik De Mil. Maar er is ook nog scepsis. “De ervaring leert ons dat Club NXT niet beter is geworden van hun seizoen in 1B", zegt Emilio Ferrera, hoofd opleiding en beloftencoach bij Gent, uit.