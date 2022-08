Onze watcher ziet voor Union een lastige strijd op twee fronten: “Het basismodel bolt snel en heeft grip, maar de wisselonderdelen haperen”

Een symbolisch en ook komisch beeld in de Mechelse catacomben zaterdag: Unionspits Dante Vanzeir passeert langs de media en verstopt zijn gezicht achter een kartonnen pizzadoos. Een ludieke manier om te zeggen dat hij ook wel wist dat Union geen topdag had. Aan de 3-0-pandoering viel niets af te dingen. Union zaterdag leek in niets op het Union dat tevoren Europese grootmacht Rangers FC overblufte. Coach Karel Geraerts vond de juiste toon om de offday te typeren: “Het was alsof alle waarden die Union groot maakten - duelkracht en voetballen met het hart - in de kleedkamer achterbleven.”

De deconfiture van Union op KVM is niet helemaal onbegrijpelijk, want geprangd tussen de twee Europese duels tegen Rangers FC. De Unionspelers mogen zichzelf duizend keer inprenten KV Mechelen even ernstig te nemen, onbewust gaat het voetbal toch in spaarstand met de hoofden die al afdwalen richting Rangers. Dat kan je de Europees onervaren groep van Union niet kwalijk nemen.

Volledig scherm Karel Geraerts moest met lede ogen toezien hoe Union geen vuist kon maken tegen een gretiger KV Mechelen. © Tom Goyverts / BELGA

Union startte ook niet met zijn type-elf op KV Mechelen: Sykes, Lynen en Adingra bleven op de bank voor Boone, Puertas en Ziani. En ook dat is beredeneerd. Union heeft de rekening gemaakt: vanaf de competitiestart werkt Union op 3,5 maand een strak programma af met 25 duels - 27 zelfs als Union zich voorbij de Rangers wringt. Haast om de drie dagen een match dus. Dat kan niet met steeds dezelfde elf zonder lijf en leden te riskeren.

Maar op KV Mechelen toonde Union niet de luxe te hebben om veel te roteren zonder kwaliteitsverlies: de kern is niet gestoffeerd voor twee volwaardige elftallen. Dus is het een kwestie van prioriteiten. Met het prestige van een mogelijke stuntkwalificatie tegen Rangers FC met verder perspectief op de CL-jackpot is de keuze makkelijk. Maar de reservebanden in de basis op Mechelen bolden niet met dezelfde grip en topsnelheid. Boone kende een lastige dag tegen Storm, Puertas kon in zijn schaarse optredens nog niet overtuigen en Ziani is nog te groen achter de oren. Hij mist de balvastheid of het postuur als aanspeelpunt om de ploeg te laten opschuiven zoals Undav dat kon. Louter hen met de vinger wijzen is unfair: ook de vaste waarden van Union gaven niet thuis. Het leek op een collectieve snipperdag met Lazare als jammerlijk toonbeeld. Vorige dinsdag nog uitblinker tegen Rangers FC, zaterdag niet bij de pinken met balverlies en een ongelukkige owngoal.

Volledig scherm Ook Lazare Amani, vorige dinsdag nog een van de absolute uitblinkers tegen Rangers FC, kende een offday tegen KV Mechelen. © Jimmy Bolcina / Photo News

Maar die match zal geen waardemeter zijn voor de Europese return. Dinsdag zal Union op zijn sterkst met het mes tussen de tanden de 2-0 verdedigen. Achter de schermen kan Union bekijken of en op welke posities nog versterking nodig is om kwalitatief beter op de twee fronten te strijden. Aanvallend is die inspanning al gedaan, maar op Dennis Eckert en recente nieuwkomers als Gustaf Nilsson en Victor Boniface kon Union de laatste week om verschillende redenen nog niet rekenen. Voor hun beoordeling is het nog te vroeg.

Volledig scherm Dante Vanzeir kende een lastige avond in de aanval van Union. © Tom Goyvaerts / BELGA