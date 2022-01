Onze watcher ziet dat Dost opnieuw belangrijk is voor Club, maar weet ook: “Club maakt werk van een nieuwe nummer 9"

RSC Anderlecht De transforma­tie van Zirkzee legt Anderlecht geen windeieren: “Een artiest in het lichaam van een target­spits”

Anderlecht staat zes punten los in de strijd om play-off 1 en dankt daarvoor: Joshua Zirkzee (20). Kompany: “Hij is stilaan de stap aan het zetten om een ander deel van zijn spel te gebruiken.” De ‘nonchalante’ artiest die een sierlijke targetspits werd - niemand bij RSCA is beslissender. En waarom dat voor Anderlecht en Nederlander een win-winsituatie is.

24 januari