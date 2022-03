Onze Union-watcher ziet cruciale rol voor topschutter: “Undav is ‘back’ en hij toont meteen hoe onmisbaar hij is in de titelstrijd bij Union”

VoetbalAls de nood het hoogst is, is daar Undav: met een wereldgoal trok hij Union over de streep in Kortrijk. Undav bewijst zo eens te meer hoe onmisbaar hij is in de titelstrijd. Union zou op dit moment misschien niet de trotste leider geweest zijn zonder Undav, ziet ook onze Union-watcher. “Hij voorkomt weer dat de grote rivalen het bloed ruiken van een leider die door de schorsing van Vanzeir meer kwetsbaar leek. Met de nadruk op leek.”