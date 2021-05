Onze punten na RC Genk - Club Brugge: véél middelmaat bij blauw-zwart, drie uitblinkers bij de Limburgers

RSC Anderlecht Vincent Kompany blikt vooruit naar clash met Antwerp: “Ze hebben veel persoon­lijk­heid”

12:52 Morgenavond is Anderlecht opnieuw aan zet in de Champions’ Play-offs. Paars-wit ontvangt Antwerp in het Lotto Park, na de transfer van Lior Refaelov wordt het duel nog nét iets meer beladen. “Dat ze hem niet meer laten spelen? Hun keuze.”