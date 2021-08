Onze journalist Alain Ronsse groeide uit tot een vriend van Wilfried Van Moer: “Hij was niet uit op publieke belangstelling”

KV Oostende Arthur Theate trekt naar Bologna: centrale verdediger van KV Oostende legt morgen medische testen af

23 augustus Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook eindelijk officieel. Arthur Theate trekt van KV Oostende naar het Italiaanse Bologna. De Italiaanse middenmoter zal de 21-jarige centrale verdediger eerst een jaar huren om dan een verplichte afkoopsom van vijf miljoen euro te betalen. Ook voor de huurperiode krijgt de kustploeg een vergoeding van één miljoen euro. In de laars ligt een contract van vier jaar klaar. Hij heeft wel niet in schoonheid kunnen afscheid nemen. Theate pakte vrijdagavond tegen zijn ex-ploeg Standard een rode kaart. Hij speelde in totaal 32 matchen voor KVO en liet drie keer de netten trillen.