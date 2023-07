Onze huisref zag de VAR (over)ijverig beginnen aan het seizoen: “Eén lichtzinnige en twee onterechte interventies”

Één speeldag is het nieuwe voetbalseizoen ver en de VAR is opnieuw gespreksonderwerp nummer één. Onze huisref Tim Pots zag hoe de VAR vooral in het Jan Breydelstadion “erg ijverig was”. “Theoretisch gezien is er niets tegen in te brengen. Maar dit was een lichtzinnige interventie.”