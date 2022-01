Onze huisref Tim Pots over de beslissende strafschop voor Union: “Geen penalty waard”

Pots over de afgekeurde goal: “Lijkt me helemaal correct. De fase was waarschijnlijk niet te beoordelen met de 2D-lijn en daarom was het zo lang wachten voor de 3D-lijn uitsluitsel bracht. Het is dan de software die z’n werk doet: kijken naar het verste lichaamsdeel. Dat was een kwestie van millimeterwerk, maar de lijnrechter heeft dus terecht gevlagd voor offside.”

Pots over de penalty voor Union: “Jammer dat de match zo beslist werd, want ik vond dat geen penalty waard. Maar de VAR kon niet tussenkomen want het ging niet over een clear error. Fluit Verboomen niet, dan is er niets aan de hand – waar de meesten zich wel in konden vinden, denk ik. Vraag is ook of de duwfout binnen de zestien is gemaakt. Ik mag maar hopen dat de VAR dat goed heeft bekeken, want ik had de indruk dat het erbuiten was – al kon ik dat zelfs na tien keer kijken niet met zekerheid zeggen. Maar als Undavs teen de lijn raakte bij de duwfout, dan moest de bal wel op de stip. Maar nogmaals: ik vond die licht toegekend.”