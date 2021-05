Onze huisref Tim Pots legt uit waarom één goal van Mbokani onterecht werd afgekeurd: “VAR mocht beslissing op het veld niet overrulen”

“Ik wou de VAR aanvankelijk nochtans feliciteren. Omdat ze bij de doelpunten van Antwerp helemaal terug in de fase gaan, tot bij de start van de aanval. Positief dat ze zo grondig controleren”, vertelt Pots. “Maar dan... Op het terrein besloten de scheidsrechters dat er geen buitenspel was. Er wordt niet gevlagd, niet gefloten, ook niet na het doelpunt. Waarop de VAR die beslissing overrulede. Dat moet betekenen dat ze zeker van hun stuk waren, dat er sprake was van een ontegensprekelijk foute beslissing. Wel, dat was hier hoegenaamd niet het geval. De lijn die het VAR-busje trekt, ligt aan de voeten van de laatste verdediger. Simpelweg omdat er in België geen lijn ter hoogte van de schouders kán getrokken worden. In Engeland bijvoorbeeld is die technologie er wel. Daar zetten ze een puntje op het uiterste lichaamsdeel van de speler, en trekken van daaruit de lijn. Hier kan dat niet, en dan is het soms giswerk. Want op basis van de lijn die we hier zagen, aan de voeten van Miyoshi, mag de VAR de - misschien wel juiste - beslissing op het veld niét overrulen. Het was geen clear error.”