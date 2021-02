Onze huisref geeft Vanhaezebrouck ongelijk, Gent gaat niet akkoord met uitleg Referee Department: “Dit strookt niet met de werkelijkheid”

Hein Vanhaezebrouck was ontstemd over de scheidsrechterlijke beslissingen in AA Gent-Eupen. De T1 van de Buffalo’s begreep niet dat de 0-1 van Prevljak - die uit buitenspel scoorde - werd goedgekeurd terwijl de 3-2 van Tissoudali net werd afgekeurd wegens eventueel offside. Hij wees daarbij naar het vlaggenwerk van de lijnrechter. “Het was duidelijk dat Baby de bal raakte, waardoor Prevljak offside liep. De lijnrechter doet het hier perfect: hij zwaait niet, omdat hij twijfelt. De regel is dat hij geen beslissing mag nemen bij twijfel, zodat de videoref de fase achteraf kan bekijken en oplossen. Maar bij ons derde doelpunt gaat hij plots in tegen die regel en vlagt hij wél. Terwijl de regel zegt: niét vlaggen als het ‘close close’ is. Zelfs als je denkt dat het misschien offside is, mag je niet vlaggen”, beweerde Vanhaezebrouck.

Heeft Vanhaezebrouck gelijk? Moet de assistent-scheidsrechter áltijd zijn vlag naar beneden houden wanneer hij twijfelt? “Neen”, stelt onze huisref Tim Pots. “Tíjdens de aanval wordt gevraagd om een tussenkomst uit te stellen, zodat de spelfase kan afgerond worden en er dus niet foutief een aanval kan afgebroken worden.”

“Maar ná de fase - doelpunt, keeper pakt hem, verdediging ruimt op - móet de lijnrechter een beslissing nemen. Want de videoref kan enkel ingrijpen na een beslissing op het terrein en oordelen of de refs een ‘clear error’ hebben begaan. Daarom roept de lijnrechter ook zijn mening in het oortje van de hoofdref of de mannen in het busje, zodat zij zeker weten wat hij beslist heeft. Hein heeft het in deze dus fout: de lijnrechter moet zijn kijk op de zaak bekendmaken na de fase.”

Quote In het busje lopen alle beelden binnen aan 60 frames per seconde. Dat kan het systeem in het busje - dat aan 25 frames per seconde werkt - niet aan. Als je die beelden nog eens vertraagt zijn ze niet scherp en haperen ze Tim Pots

Frames per seconde

Bij de 0-1 zag de lijnrechter dus niet dat Baby de bal raakte en hield hij de vlag naar beneden. Bij de afgekeurde treffer van Tissoudali zag hij wél buitenspel en wapperde hij met de vlag. Rest de vraag: waarom volgde de VAR tweemaal zijn oordeel?

Te beginnen met de afgekeurde hattrick van Tissoudali. “De technologie liet hen in de steek”, weet Pots. “Het automatische systeem waarmee de lijn wordt getrokken, was buiten werking. De VAR probeerde vervolgens manueel de lijn te trekken, maar dat is enorm lastig. Zeker omdat de spelers naar voor leunden. Ze konden daarom niet oordelen dat de lijnrechter clearly wrong was. Zijn beslissing bleef dus staande.”

Frank de Bleeckere van het Referee Department bevestigde intussen het euvel. “Het niet werken van de buitenspellijntechnologie zal door de betrokken firma intern opgevolgd en onderzocht worden.”

Ook eerder in de wedstrijd - de 0-1 van Prevljak - is het volgens Pots een verhaal van manke technologie. “In het busje lopen alle beelden - geschoten door de hypermodernste camera’s - binnen aan 60 frames per seconde. Dat kan het systeem in het busje - dat aan 25 frames per seconde werkt - niet aan. Als je die beelden nog eens vertraagt zijn ze niet scherp en haperen ze en zal de VAR bij de openingsgoal niet hebben kunnen oordelen of Baby de bal raakte. In de huiskamer zal daar geen twijfel over bestaan op die enorm grote HD-tv’s, maar in het VAR-busje dus wel.”

“En dat is eigenlijk wel frappant. Ik maakte het zelf trouwens ook mee”, aldus Pots. “In een match van Anderlecht tegen Standard (5 mei 2019, red.) kon ik om die reden als videoref niet met zekerheid zeggen dat Yari Verschaeren hands had begaan voor hij scoorde. Toen al gaf ik die 25 frames per seconde aan als reden, maar niemand geloofde mij. En kijk nu... Het is een probleem dat zich vandaag nog steeds stelt.”

“Daarom móet de lijnrechter altijd zijn beslissing nemen”, besluit Pots. “Want in het busje laat de technologie het soms afweten. En dan geldt het oordeel op het veld.”

AA Gent: “Hopelijk worden nodige conclusies getrokken”

AA Gent stuurde zopas een communiqué de wereld in. Het zegt “verwonderd te zijn over twee scheidsrechterlijke vergissingen die een directe impact hadden op het resultaat van de wedstrijd van 7 februari 2021 tegen KAS Eupen. Zij deelt het ongenoegen van haar supporters hieromtrent”, klinkt het. “De club betreurt dat het - zelfs met de aanwezigheid van de VAR - onmogelijk bleek een correcte en snelle beslissing te nemen over duidelijke en objectief meetbare fases.

“KAA Gent nam kennis van volgende verklaring van het Referee Department omtrent het afgekeurde doelpunt van Tarik Tissoudali: ‘in minuut 78 wordt een doelpunt van KAA Gent afgekeurd voor buitenspel. De assistent-scheidsrechter wacht met zijn vlagsignaal tot na het scoren van het doelpunt, zoals het VAR-protocol het vraagt.’ Dit strookt niet met de werkelijkheid”, besluit de club die het argument staaft met onderstaand filmpje.

