Onze Genk-watcher over het ontslag van Van den Brom: “Hij gaf zijn spelersgroep soms te veel vrijheden”

AA Gent Vanhaeze­brou­ck biedt Antwerp excuses aan: “Ze hebben niet bewust voor uitschake­ling gekozen”

AA Gent neemt het vandaag in de achtste finales van de beker op tegen tweedeklasser Lommel. Coach Hein Vanhaezebrouck maakte dinsdag, op het persmoment in aanloop naar het bekerduel, een opmerking aan het adres van Antwerp, dat - in tegenstelling tot Gent - Europees en in de Beker van België al uitgeschakeld is. Daags nadien biedt Vanhaezebrouck daarvoor zijn excuses aan.

2 december