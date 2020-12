Onze clubs halen een slag thuis: vanaf 1 januari 2021 mogen vijf spelers gewisseld worden

Belgisch voetbalTerwijl een beslissing over de integratie van meer beloftenploegen in 1B en de verlenging van het competitieformat met 18 clubs in 1A nakend is, heeft de Pro League een andere regel wel nu al doorgevoerd. Net als in verschillende andere landen mogen er vijf wissels doorgevoerd worden. In drie wisselmomenten zullen clubs tot maximum vijf spelers kunnen wisselen.