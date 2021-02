Onze chef voetbal ziet paars-wit plots weer niets klaarspelen: “Niet het Anderlecht dat we gewend zijn van Kompany”

Belgisch voetbal Felipe Avenatti over het gebrek aan respect bij Standard: “Via mail naar beloften gestuurd”

12 februari Standard-Antwerp zondag, maar zoekt u niet naar Felipe Avenatti (27). De spits wordt door de Great Old weliswaar gehuurd van de Rouches, da’s meteen ook de reden waarom hij niet mag meedoen. Jammer voor hem, want de Uruguayaan had zich heel graag willen tonen op Sclessin. “Standard was de slechtste periode van mijn carrière.”