Onze chef voetbal ziet hoe Anderlecht en Club aan een ongeziene week beginnen: “Ze staan zelfs niet eens meer met hun rug tegen de muur”

Het eerste interview van Rik De Mil als hoofdcoach van Club Brugge: “Ik zou graag trainer blijven in een eerste ploeg”

Club Brugge legde finaal zijn play-off 1-lot in handen van Rik De Mil (41). En zie: hij kreeg de smaak te pakken. “De druk geeft me een kick.” Zijn eerste interview. “Die knuffels in mijn eerste match als T1 waren nodig. De spelersgroep zat emotioneel heel diep.”