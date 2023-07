Onze chef voetbal ziet hoe Anderlecht begint zoals het rampjaar is geëindigd: “Er is nog niets veranderd”

Genk ontmoet Rangers in derde voorronde Champions League (als het langs Servette raakt), Gent en Club kennen (mogelijke) tegenstan­ders in Conference League

KRC Genk neemt het in de derde voorronde van de Champions League, als de Limburgers in de tweede voorronde voorbij het Zwitserse Servette Genève geraken, op tegen de Schotse vicekampioen Rangers FC. Ook Club Brugge en Gent kennen hun tegenstanders in de derde voorronde van de Conference League, als zij voorbij respectievelijke Aarhus en Žilina raken.