Onze chef voetbal ziet Anderlecht voor eerst in bijna 3 jaar winnen van Club: “Een beetje respect voor de trainer Kompany mag”

Belgisch voetbal Ondanks de schaafwon­den staat Club Brugge financieel ijzersterk: “Nood aan een BeNeLiga lijkt groot”

9 april Club Brugge is een machine. Zowel op het veld als in de boekhouding - zélfs al laat de beursafgang wat schaafwonden achter. En dan moet blauw-zwart nog z'n intrek nemen in de nieuwe voetbaltempel. Maar waar ligt hun plafond?