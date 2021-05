Onze chef voetbal weet niet of Club blij moet zijn of huilen: “Zijn ze niet met hun hoofd tegen het plafond aan het springen?”

Club BruggeDe derde landstitel in vier jaar is binnen voor Club Brugge. Maar is er wel reden tot euforie, vraagt onze chef voetbal Stephan Keygnaert zich af. Want de realiteit is dat blauw-zwart nog steeds in een andere wereld dan Ajax - het grote voorbeeld - voetbalt. “Is Club Brugge, zonder nieuw stadion en in een marktomgeving als die van de Jupiler Pro League, waar de VAR naar Gent rijdt in plaats van naar Genk, niet aan het surplacen?”