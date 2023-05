Onwaarschijnlijk! Vermeeren trapt Antwerp met eerste profdoelpunt voorbij Club na 0-2-achterstand en laat de Bosuil ontploffen

Een alsmaar stijgend vormpeil, een stralend lentezonnetje, een bomvolle Bosuil en Wembley-retroshirts: alle ingrediënten waren aanwezig voor Antwerp om er een onvergetelijke voetbalnamiddag van te maken. Maar we waren nauwelijks één minuut en twintig seconden bezig toen het goede gevoel bij de thuisploeg al heel wat minder werd. Noa Lang, die voortdurend op de korrel werd genomen door het Antwerpse publiek, bereikte bij zijn eerste balcontact Clinton Mata en die laatste deed de rest: 0-1.

Halfweg de eerste helft verdubbelde Hans Vanaken zelfs de score, na een corner van… Noa Lang. Het zal u wellicht niet verbazen dat Lang uitpakte met een paar gebaartjes richting de rood-witte spionkop. Ach, het ging er zeker niet over en het hoort nu eenmaal bij een intense topwedstrijd. Antwerp leek toch even van slag en nog voor het half uur besloot Mark van Bommel om in te grijpen. Van Bommel bracht Stengs in de plaats van Keita: een meer aanvallend profiel op het middenveld om het tij te keren.

Kort voor de rust schonk de Great Old zichzelf een levenslijn. Vincent Janssen, die in het begin van de wedstrijd nog een wenkende mogelijkheid had laten liggen, haalde de trekker over na een slecht afgeweerde vrije trap. De aansluitingstreffer – Janssens eerste competitiegoal sinds 11 maart – gaf Antwerp extra zuurstof. Bij Club maakte men zich op voor een Antwerpse stormloop.

Vroeg in de tweede helft kreeg Janssen een mooie kopkans voor de gelijkmaker, maar de Nederlandse ex-international raakte de bal niet goed. Ook Stengs, Balikwisha, Avila en de ingevallen Van Den Bosch legden aan voor de 2-2, eveneens zonder succes. De bezoekers uit Brugge hapten naar adem en konden vooraan amper een bal vasthouden, maar ze overleefden wel. Een portie tijdrekken was part of the game.

In het slotkwartier moest Antwerp alles op alles zetten. Nadat Janssen nog eens net over knalde, zorgde invaller Gyrano Kerk op het einde toch voor de gelijkmaker. Alles bij mekaar was dit zeker verdiend voor de mannen van Mark van Bommel. Diep in blessuretijd volgde dan de ultieme beloning. Na een hoekschop viel de bal pardoes voor de voet van Arthur Vermeeren en die trapte genadeloos de 3-2 binnen. Vermeerens eerste profdoelpunt bezorgde de Bosuil een collectief delirium en was er één van goudwaarde. De druk ligt nu meer dan ooit bij Union en Racing Genk.

