Onwaarschijnlijk einde: Miazga redt in slotseconden punt voor Anderlecht na knalprestatie Mbokani

Nadien haalde de eerste helft niet het niveau van de eerdere matchen in deze Champions’ Play-offs. Veel slordigheden, overtredingen, laag tempo en weinig risico’s. Antwerp kon enkel in het slot van de eerste helft eens écht dreigen, via Jordan Lukaku. De linksachter joeg wild over. Aan de overkant viel een goed schot van Ait El Hadj net te laat. De 0-0 bij rust was logisch.