Onvermijdelijke Onuachu schenkt Genk zakelijke bekerzege op Westerlo

Croky CupHet liep deze keer niet als vanzelf bij Racing Genk. De Limburgers zagen bij vlagen af bij Westerlo, maar een doelpunt van topschutter Paul Onuachu was voldoende voor een 0-1-zege en kwalificatie voor de achtste finales in de Croky Cup.

Geen rotatie bij Genk: Wouter Vrancken koos ook in de beker voor zijn vertrouwde elf. Enkel de zieke Hrosovsky werd afgelost door de jonge Argentijn Galarza. Bij de thuisploeg heel wat meer wijzigingen. Zes stuks om precies te zijn, met Nacer Chadli, terug uit blessure, als opvallendste nieuwkomer in de basisploeg.

In een goed gevuld Kuipke probeerde Westerlo de fiere competitieleider te overvallen met een fors beginoffensief. De uithaal van Vaesen, na een combinatie met Chadli, strandde echter op Vandevoordt.

Genk moest niet op volle kracht spelen om op voorsprong te komen. En wie anders dan Paul Onuachu tekende voor die 0-1? De Gouden Schoen is dezer dagen niet te houden en sloeg tegen Westel al na een kwartiertje toe. Arteaga brak op de linkerflank door en vond de Nigeriaanse spits, die in twee tijden Westerlo-doelman Gillekens klopte: 0-1. Voor Onuachu was het zijn dertiende goal in acht matchen. Waanzinnig cijfer.

Toch leek Vrancken niet helemaal tevreden over de eerste helft van zijn ploeg. De scherpte ontbrak af en toe, en dat uitte zich in kansen voor Westerlo. Vaesen probeerde het nog eens en Gumuskaya verraste Vandevoordt bijna door een hoekschop in één tijd op doel te trappen. De Genk-doelman stond goed op te letten en kon de knappe inzet wegwerken.

Genk probeerde de partij voor rust te beslissen. Heynen trapte op aangeven van Paintsil naast. En de Ghanees was zelf dichtbij na een heerlijke steekbal van Trésor. Geen dubbele voorsprong dus.

Eerder in de competitie eindigde dit duel in 6-1 ten voordele van Genk. Zulke cijfers zaten er deze keer niet in. Daarvoor was Racing niet dwingend genoeg. Westerlo was allerminst van plan om opnieuw als kanonnenvlees te dienen en drong aan. Niet dat het elftal van Jonas De Roeck Genk van de mat veegde, maar het toonde zich. Gesteund door een enthousiast publiek. Dat leidde vooral tot enkele penibele fases op corners. Vandevoordt moest ook even lossen bij een schot van Chadli, maar het gevaar was snel geweken. Twintig minuten voor tijd mocht de (voormalige?) Rode Duivel naar de kant.

Genk was op dat moment al enige tijd niet meer gevaarlijk geweest. Het stapelde de slordig passes en overbodige balverliezen op een gegeven moment op, maar overleefde het enthousiasme van de thuisploeg en de reuzenkans die Nene in minuut 77 cadeau kreeg. Kwalificatie binnen, dankzij Onuachu. Inpakken en wegwezen. Zondag wacht met Anderlecht nog een laatste topper voor de WK-break.

