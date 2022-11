Onuachu schenkt Genk bekerzege op Westerlo, veel te doen om niet-gefloten strafschop voor thuisploeg in slot: “Iederéén zag dat het hands was”

KIJK. Westerlo is woedend na niet-gefloten penalty in slot

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Genk haalde het op het Kuipke met het kleinste verschil en bekert verder. Dankzij zijn onvermijdelijke topschutter Paul Onuachu. Een kwartier ver waren we en de Gouden Schoen had zijn dertiende goal in acht matchen gescoord. Niet te stoppen.

Maar voor de rest swingde de koploper in de competitie niet zoals het de laatste weken en maanden zo vaak doet. “Dit was onze minste wedstrijd van het seizoen”, gaf Wouter Vrancken na afloop ook toe. De Genk-trainer had nochtans niet geroteerd. Hij moest enkel de zieke Hrosovsky missen en gaf daardoor Galarza zijn kans. “Ik vond hem een van de betere spelers. Hij speelde een zeer degelijke wedstrijd. Als ploeg maakten we vooral in offensief opzicht en aan de bal de verkeerde keuzes. Dit is een bekermatch en je weet dat het dan nog lastig wordt. Westerlo had ook geleerd uit de competitiematch eerder dit seizoen”, refereerde Vrancken naar de 6-1-overwinning van eerder dit seizoen.

Zo’n uitslag zat er dit keer niet in. Westerlo drong aan, gesteund door een enthousiast thuispubliek. Niet dat dat heel veel doelgevaar opleverde, al miste Nene in minuut 77 de reuzenkans die hij cadeau kreeg.

En in de absolute slotminuten claimde het team van Jonas De Roeck een strafschop voor vermeend handspel van Arteaga (zie video boven). Ref Bert Put was resoluut en floot niet, tot frustratie en woede van de Westerlo-spelers en het publiek. “Ik was zelf al gewisseld, maar ik denk dat iedereen in het stadion heeft kunnen zien dat het strafschop was”, zei Nacer Chadli, terug uit blessure. Volgens verdediger Ruben Seigers had ref Put gezegd dat het om de schouder ging, maar dat was dus niet zo.

Geen VAR

Het opent de discussie over het ontbreken van de VAR in deze fase van het bekertoernooi. Hoewel het door praktische redenen quasi onmogelijk is om overal camera’s te plaatsen, was het hier toch wel mogelijk. “Het was alleszins een zeer discutabele fase”, zei een kalme Jonas De Roeck. “We kunnen alleen maar de beslissing van de scheidsrechter aanvaarden. Ik denk dat we daarvoor ook momenten genoeg hadden om te scoren. Het is een spijtige zaak, toch ben ik ook trots. Omdat we het de best voetballende ploeg van België lastig hebben kunnen maken.”

Wouter Vrancken had ook liever een VAR gezien. “Want dan hadden wij al lang tegen tien man gespeeld na het neerhalen van de doorgebroken Preciado. Door nu geen VAR te hebben degradeer je de eerste matchen in de beker tot bijzaak. Dat is het jammere van het verhaal.”

KIJK. Onuachu ramt de 0-1 in twee tijden keihard in doel

