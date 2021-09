Onuachu heeft opnieuw rust gevonden na gemiste transfer: “Ik was mezelf niet meer. Ik was ‘pissed’”

Standard “Bedankt om de Clásico en alle matchen van Standard kapot te fluiten”: Joao Klauss erg hard voor ref Laforge

20 september Terwijl Anderlecht na de match naar de slechte staat van het veld verwees als boosdoener voor het matige voetbal op Sclessin, beschuldigt Standard ref Laforge als katalysator voor de pijnlijke nederlaag in de Clásico. Vooral Joao Klauss is via een Story op Instagram ongemeen hard voor de scheidsrechter.