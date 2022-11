Ontstellend zwak Club Brugge gaat weer kopje onder in Gent en ziet leider Genk nu al elf punten uitlopen

Belgisch voetbalAA Gent heeft Club Brugge voor de derde keer op rij in de competitie geklopt. Twee goals voor de rust volstonden voor de zege. Club Brugge kwam in balbezit te zwak voor de dag en had het lastig met de doorgedreven pressing van de Buffalo’s.

Een AA Gent-Club Brugge heeft lak aan vormcurves. Vorig seizoen had AA Gent vier op twaalf na een dramatische start. Club reisde toen af naar de Ghelamco Arena met een elf op vijftien in de bagagekoffer. De uitslag? 6-1. Deze keer kwam Club iets strijdvaardiger aan de aftrap. Alle tweede ballen waren voor de bezoekers, de Buffalo’s moesten meermaals de bal in de tribunes keilen en kregen in de eerste tien minuten geen vat op de wedstrijd.

Pyro met gevaar voor eigen doelman

Één counter bracht daar verandering in. Net wanneer de ultra’s van AA Gent een twintigtal stuks Bengaals vuur aan de lont staken, verstuurde Torunarigha een prinsheerlijke dieptebal op Cuypers. De controle was goed, de afwerking nog beter. Met z’n mindere linker wipte hij het leer over Mignolet in doel. De Gentse ‘fans’ kregen het intussen te warm aan de andere kant van de vuurpijl en gooiden die massaal het veld op, richting hun eigen doelman. De vierende Nardi zag er enkele landen op amper twee meter van hem en koos dan maar even het hazenpad. Wat een domme actie van de Gentse aanhang.

1-0 dus en plots draaide AA Gent wat aan de pressing-knop. Club werd over het grootste deel van het veld opgejaagd en had het daar heel moeilijk mee. Enkel Vanaken, die voor het overige bleek voor de dag kwam, kon van afstand uithalen. Zijn schot ging een meter of twee naast de kooi van Nardi. AA Gent prikte nog voor de rust een tweede keer. Kums schilderde een vrije trap de kleine rechthoek in en Ngadeu dook de bal voor een kansloze Mignolet. Intussen stond Sobol nog aan het penaltypunt. Hij vergat even mee te lopen met de Gentse verdediger. De thuisploeg hield die voorsprong vast en mocht daar Nardi voor danken. De doelman greep gepast in op pogingen van Jutglà en Sowah.

Spandoek en boegeroep voor Yaremchuk

Hoefkens greep in door Boyata en Sobol binnenskamers te houden. Odoi en Skov Olsen begonnen aan de tweede helft en Club ging met vier achterin spelen. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Nielsen tekende voor de grootste kans door een voorzet van de -iets later ingevallen- Noa Lang net naast het doel te duwen. Op een nieuwe uitstekende vrije trap van Kums werkte Cuypers de bal over. AA Gent legde zich daarna vooral toe op tijdrekken. De invalbeurt van Yaremchuk was bleek en hij kreeg ook constant het hele stadion over zich heen. Er kwam zelfs een spandoek waarop te lezen stond: “Dood aan verraders, Yaremchuk Judas.” AA Gent hield de zege thuis en de goed volgelopen Ghelamco Arena had er een leuke middag opzitten, al liep het in de hoek tussen de familietribune en de bezoekers nog grondig mis.

