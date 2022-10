Ontketende Onuachu schiet Genk naar de koppositie: “Ik merk aan mezelf dat ik er stilaan weer sta en bijna 100 procent ben”

Racing GenkWe hebben een nieuwe leider. Dankzij een felbevochten 0-1-zege op OH Leuven klimt RC Genk in de stand over Antwerp heen. Met dank aan Paul Onuachu (28). De Gouden Schoen is ontketend en scoorde voor de vierde keer in drie matchen tijd. Niet alleen goed voor de koppositie, maar ook voor een 31 op 36. De beste start ooit voor de Limburgers.

Ze hebben ervoor moeten vechten, de mannen van Wouter Vrancken. Genk overleefde aan Den Dreef een vroege strafschop, een (domme) rode kaart van Angelo Preciado en heel wat kansen in de tweede helft. Een doelpunt van Onuachu was voldoende voor de beste start ooit voor Racing. 31 op 36. Nog nooit deed het beter, zelfs niet in de meest recente kampioensjaren. Toen begon Genk met 29 en 30 punten. Sinds de openingsspeeldag, een 3-2-nederlaag op Club Brugge, verloor het niet meer.

Onder Vrancken is Genk een veelvraat geworden. Al vijf matchen op rij wint het met één doelpunt verschil. De ploeg liet meermaals dit seizoen zien dat het aantrekkelijk voetbal kan brengen. In Leuven bewees Genk dat het ook kan knokken. “Als het niet mooi kan, dan maar op deze manier”, vond matchwinnaar Paul Onuachu. “De coach zei in de pauze dat we zouden moeten vechten. Ook al was het maar voor een punt. Uiteindelijk werden het er drie. Dit is een zege waar we trots op mogen zijn. We hebben karakter getoond.”

Volledig scherm © BELGA

Nadat hij zijn start van het seizoen half had gemist, is Onuachu weer helemaal op toerental gekomen. Behalve zijn goals – hij scoorde voor de derde week op rij – draagt hij ook bij aan het veldspel. Soms een rustpunt, soms trekken en sleuren. “Ik heb me kapotgelopen voor de ploeg vandaag”, lachte de Gouden Schoen. “Op het einde was mijn kaars uit, maar we hebben veel goede spelers die kunnen invallen. Ik merk aan mezelf dat ik er stilaan weer sta en bijna 100 procent ben. Ik wil gewoon spelen, me amuseren en voldoen aan de vraag van de coach. Ik geniet van zijn vertrouwen.”

En die coach vraagt dus andere dingen van Onuachu. Meer variatie, meer beweging. “Ook zonder bal”, legde hij uit. “Iedereen weet dat de box mijn natuurlijke habitat is, maar daarbuiten moet ik ook aanwezig zijn. Dat loopt steeds beter.”

Kritiek

Van de kritiek die begin dit seizoen misschien soms weerklonk heeft de spits zich nooit veel aangetrokken. “Als voetballer moet je ermee kunnen leven dat mensen over je praten. Ik trek me dat niet aan. Volg de media niet echt. Het is simpel: ik was in het begin geblesseerd en moest terug fit worden. Ik stond er even naast. Dat respecteer ik, want ik ben een professional. Ik keek naar het teambelang, terwijl ik geduldig en gefocust bleef. Deze winning goal is de kers op de taart. Misschien had hun doelman (Valentin Cojocaru, red.) beter kunnen doen. Maar mijn beslissing om te schieten, was de juiste”, aldus Onuachu.

Penaltyheld Maarten Vandevoordt: “Redding gaf boost” Ook belangrijk bij Racing Genk dit seizoen: Maarten Vandevoordt. De 20-jarige doelman pakte in de beginfase een strafschop en hielp zijn ploeg in de tweede helft door enkele prima tussenkomsten naar de overwinning. “Die penaltysave gaf een boost”, zei Vandevoordt. “Als keeper zit je dan meteen lekker in de match. Na de rode kaart van Preciado kreeg ik het wat drukker, al vond ik niet dat ik in een schietkraam stond. De andere jongens hebben de boel goed dichtgehouden. Dit is een echte teamzege. Vorig jaar hadden we zo’n match waarschijnlijk niet gewonnen, maar juist verloren. Een groot verschil.” Volledig scherm © Photo News

