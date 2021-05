Ontgoocheling groot bij Nmecha: “In laatste derde van het veld lukte het gewoon niet” - Dessers: “Ik word eindelijk beloond”

Belgisch voetbalTe weinig kwaliteit in de zone van de waarheid. Dat was de conclusie van Nmecha en Cullen na de 1-2-nederlaag van Anderlecht tegen Racing Genk. Matchwinnaar Dessers was dan weer dolgelukkig. “Hier heb ik heel lang op moeten wachten.”

Een duidelijk aangeslagen Lukas Nmecha voor de camera van Eleven Sports. “Ik ben zeer ontgoocheld. Het is uiteraard nooit leuk om te verliezen. We combineerden goed, maar de eindpass liep telkens fout. In het laatste derde van het veld lukte het gewoon niet. Mijn goal? Ik trap met links, maar hij ging er goed in. Maar we verliezen, dan stelt die treffer allemaal weinig voor.”

Eenzelfde analyse bij Josh Cullen. “We speelden tegen een sterk team. Al vond ik Anderlecht over de twee matchen bekeken in alle eerlijkheid de beste. Maar het ontbrak ons aan kwaliteit in de zone van de waarheid. Die laatste pass lukte niet. We zijn teleurgesteld, maar moeten ons herpakken. Mijn samenwerking met Sambi Lokonga? Het doel was om compact te staan en zo de gevaarlijke passes door het centrum te onderscheppen.”

Dessers: “Ik liep op de toppen van mijn tenen”

Hoe groot de teleurstelling was bij RSCA, hoe blij Cyriel Dessers was. “Ja dit doet heel veel deugd. Ik heb er heel lang op moeten wachten. Ik moet me vooral tonen tijdens korte invalbeurten. Als je dan het verschil kan maken is dat altijd leuk. Ik moet toegeven dat ik op de toppen van m’n tenen liep, maar nu word ik toch beloond.”

